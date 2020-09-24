Кроссовер Arkana впервые дебютировал в России, а позже его презентация состоялась и в Южной Корее.

Изначально на европейский рынок автомобиль выводить не планировали, но в руководстве компании передумали и решили сделать автомобиль для европейского рынка. Вероятно на это повлияла популярность модели в России и на внутреннем для компании рынке.

Renault представила купе-кроссовер Arkana для Европы, который технически кардинально отличается от российской версии. Во-первых, купе-кроссовер создан не на платформе B0 от Renault Duster, а на базе CMF-B, которая используется в европейских Clio и Captur.

Во-вторых, Arkana для Европы будет иметь гибридные установки. На выбор покупателям предложат три гибридные установки, среди которых две будут «мягкими гибридами». В основе силовых установок будет 1,6 и 1,3-литровые ДВС. Мощность установок будет 140 и 160 л.с.

Среди трансмиссии предложат 7-скоростную роботизированную КП. Внешность европейского варианта модели идентична российской, а вот салон и список оборудования отличаются.

Renault Arkana начнут продавать в следующем году, причем поставлять их будут с предприятия в Южной Корее. Данные о стоимости и комплектациях будут озвучены ближе к старту продаж.