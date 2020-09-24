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Стало известно, как в России можно сэкономить на топливе

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Специалист VYGON Consulting Иван Тимонин общаясь с журналистами «РИА Новости» рассказал, каким образом можно существенно сэкономить на топливе.
Его совет заключается в том, чтобы перейти с бензина на газомоторное топливо. По словам аналитики, при небольших пробегах такой переход окупится менее чем за год.

Он отмечает, что использование газомоторного топлива является выгодным не только для предприятий, но и для обычных автомобилистов.

В качестве примера приводится бензиновая Веста, для которой на один километр требуется три рубля, тогда как для версии, работающей на природном газе стоимость одного километра обойдется в 1 рубль.

Если речь идет о грузовике, то например, для КамАЗа с дизельной установкой стоимость одного километра составляет 18,6 рубля, а если его переоборудовать, то цена снизится до 7,9 рубля.

Кроме этого аналитик говорит, что стоимость переоборудования существенно варьируется в зависимости от транспортного средства, однако за счет государственной поддержки переход может обойтись до 60% дешевле.

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