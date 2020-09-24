Сборка Lada 4×4 в Германии обошлась в три раза дороже, чем в России

Выпуском специальных версий Lada 4х4 будет заниматься немецкая компания Partisan Motors.

Она недавно опубликовала первый дизайн-скетч Lada 4х4 50th Anniversary Limited Edition. Таких автомобилей будет выпущено 50 единиц, и все они получат таблички с порядковым номером и кожаный салон из высококачественной кожи.

Судя по изображению, Lada 4х4 50th Anniversary Limited Edition получит расширенные колесные арки, воздухозаборник на капоте, усиленные бамперы и черные молдинги.

Известно, что технически отечественный внедорожник не изменится. У него под капотом будет установлен 1,7-литровый 83-сильный мотор и пятиступенчатая механика.

Стоимость спецверсии Lada 4х4 составит 19 900 евро, что в пересчете составит 1,8 млн рублей, что более чем в три раза дороже базовой версии Lada 4×4 в России.

Напомним, автомобили марки Lada в ЕС не поставляются с марта 2020 года, как вступили в силу новые эконормы, так как отечественные машины не соответствуют новым высоким экологическим требованиям.