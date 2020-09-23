Как выбрать подходящий кунг на свой пикап?

Кунг – защитный аксессуар для кузова, позволяющий заметно преобразить автомобиль, придав ему более солидный вид. Производители транспортных средств не устанавливают такие элементы даже в дополнительных комплектациях, предоставляя автовладельцам свободу выбору.

Зачем нужен кунг?

Основная функция кунга заключается в защите кузова автомобиля от осадков и защита перевозимого груза. Помимо этого, некоторые модели способны увеличить аэродинамическое сопротивление автомобиля, немного снизив расход топлива.

В продаже сегодня имеется немало различных моделей таких аксессуаров, различающихся между собой по назначению. Так, например, одни модели кунг хайлюкс служат прежде всего в качестве элемента декора, а другие обладают утилитарными функциями.

Советы по выбору

Выбирая подобное оборудование необходимо обращать внимание на следующие элементы:

Материал. Оптимальный вариант, имеющий высокий уровень качества – немецкое стекловолокно. Кунги из стекловолокна также могут похвастаться небольшим весом – до 80 кг. Единственный недостаток – высокая цена.

Способ крепления. Следует отдавать предпочтение моделям, которые для своего монтажа не требуют сверления кузова. Также необходимо узнать из какого материала изготавливаются крепления. Струбцин из нержавеющей стали прослужат в несколько раз дольше, чем фиксаторы из алюминия или пластика.

Внутренняя отделка. Обивка из кожзама – оптимальный выбор. Она может похвастаться привлекательным внешним видом, не впитывает неприятные запахи, а также легко моется.

Наличие комплектующих. Перед покупкой следует уточнить наличие в продаже запасных деталей для кунга.

Гарантия. Продавец кунга должен давать гарантию как минимум на год, причем она должна распространятся на лакокрасочные покрытия, запорные механизмы, газлифты.

Вид уплотнителя. В бюджетных кунгах в качестве уплотнителя чаще всего используется пористая лента, которая не может похвастаться хорошими техническими характеристиками. Лучше прибегать к использованию резиновых уплотнителей, поскольку они позволяют предотвратить попадание влаги, а также имеют большой срок эксплуатации.

В наше время не только модно иметь дорогой высокопроизводительный автомобиль, и при этом весьма важно, чтобы он выглядел индивидуально. Правильно подобранные кунг и другие «обвесы» делают пикак намного привлекательнее, а также позволяют существенно увеличить объем багажника, что по достоинству смогут оценить все автовладельцы.