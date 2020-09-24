Российский «ГАЗ» начнет выпуск электромобилей в 2021 году

Прототипы коммерческих автомобилей были представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

ГАЗ представил предсерийные электрокары, созданные на базе обычных GAZelle.

На конференции показали микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Все экземпляры были созданы на базе коммерческих модификаций, но с силовой установкой на электрической тяге и блоком аккумуляторов.

Полная масса электрического варианта GAZelle составляет 4,6 т при грузоподъемности до 2,5 тонны.

В движение серия электрических GAZelle e-NN приводится 136-сильным синхронным мотором на постоянных магнитах. Крутящий момент силовой установки составляет 310 Нм.

Питание электродвигателя осуществляется через аккумулятор на 48 киловатт-часов. Он способен обеспечить запас хода до 120 км. При желании можно будет заказать более мощную батарею, которая увеличит запас хода до 200 км.

На конференции было сказано, что батарею GAZelle e-NN можно будет заряжать от мощной зарядки, а через нее запас аккумулятора от 0 до 80% можно пополнить за 30 минут.

Пока не сообщается, когда GAZelle e-NN станут доступны для заказа и по какой цене, но известно, что их производство начнется в следующем году.