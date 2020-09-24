Автоконцерн BMW представил новый седан M3 и купе M4

Новое поколение спортивных M3 и M4 очень сильно отличается от предыдущего, в том числе в новинках полностью новый «передок» с огромными «ноздрями» и массивный рельефный капот.

Баварская компании представила новые седан M3 и купе M4. Эти модели в апреле следующего года появятся на российском рынке, и в BMW уже озвучили цену на версию M4 Competition. Эту комплектацию в России можно будет купить за 6 900 000 рублей.

В движение «заряженные» новинки приводятся шестицилиндровым турбомотором с двумя компрессорами. Мощность силового агрегата составляет 510 л.с. и 650 нм крутящего момента.

Такой двигатель позволяет M3 и M4 разгоняться за 3,8 сек. Максимальная скорость новинок составляет 290 км/ч.

BMW M3 в РФ будет предлагаться только с системой полного привода, а вот BMW M4 можно будет заказать как с задним, так и полным приводом.

Во всех версиях для российского рынка будет устанавливаться адаптивная подвеска и рулевое управление с переменным передаточным отношением.

В качестве опции предложат специальные карбон-керамические тормоза.

Как и все современные авто марки BMW седан M3 и купе M4 будут предлагаться с активными системами безопасности, среди которых система распознавания дорожных знаков и ассистент парковки нового поколения.