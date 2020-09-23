Главная » Новости

Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,7 тысячи автомобилей

Опубликовано Обновлено

Это уже не первая отзывная кампания немецкого автопроизводителя в России за последний месяц.
23 сентября Росстандарт сообщил, что Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,7 тысячи автомобилей.

Речь идет о необходимости отправить на сервис транспортные средства Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), проданные на российском рынке в период с июня 2018 года по февраль 2020 года.

В 1 697 автомобилях немецкой марки требуется проверка установочного положения переднего подкрылка и прилегающих деталей, которые при необходимости будут заменены.

Как говорится в сообщении ведомства, тормозные шланги могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка.

В конечном итоге это может стать причиной повреждения шланга и как следствие утечки тормозной жидкости.

Владельцы отзывных машин в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения работ.

mercedes-benz
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика