Это уже не первая отзывная кампания немецкого автопроизводителя в России за последний месяц.

23 сентября Росстандарт сообщил, что Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,7 тысячи автомобилей.

Речь идет о необходимости отправить на сервис транспортные средства Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), проданные на российском рынке в период с июня 2018 года по февраль 2020 года.

В 1 697 автомобилях немецкой марки требуется проверка установочного положения переднего подкрылка и прилегающих деталей, которые при необходимости будут заменены.

Как говорится в сообщении ведомства, тормозные шланги могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка.

В конечном итоге это может стать причиной повреждения шланга и как следствие утечки тормозной жидкости.

Владельцы отзывных машин в ближайшее время получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения работ.