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Маск рассказал о беспилотном автомобиле Tesla за $25 тысяч

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Глава американской компании Tesla рассказал о планах по выпуску беспилотного электрокара.
Выпустить беспилотный автомобили Илон Маск пообещал в рамках собрания акционеров, которое состоялось недавно.

По словам основателя компании Tesla, скоро они выпустят высококачественный беспилотный автомобиль стоимостью 25 тыс. долларов, а это около 1,9 млн рублей.

То есть новая модель окажется дешевле, чем седан Model 3. Новинка должна появится не позднее чем через три года.

Столь низкой стоимости машины удастся добиться за счет использования новой электромеханической трансмиссии, себестоимость которой окажется в два раза дешевле, чем используются сейчас.

Кроме этого, Илон Маск планирует в будущем производить порядка 20 млн электрокаров ежегодно.

Эти планы вполне осуществимы, так как только в прошлом году на предприятиях Tesla было выпущено 10,7 млн электрокаров.

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