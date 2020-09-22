Китайский Geely обновил кроссовер Atlas

Geely Atlas был обновлён для китайского рынка, и теперь эта модель предлагается с двумя ДВС мощностью 163 и 184 л.с.

Обновленную версию дилерские центры в Китае предлагают по цене от 88 800 юаней, что в пересчете составляет 996 940 рублей.

Обновление у китайского кроссовера было стандартным. Так, была изменена оптика и радиаторная решетка, а также передний и задний бампер.

Еще для модели разработали новые колесные диски, а в салоне появилась цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым цветным экраном.



Моторная гамма рестайлингового Geely Atlas теперь представлена базовым 163-сильным ДВС, который работает с механической коробкой передач.

Более мощная версия оснащена 184-сильным турбомотором, и для него предлагается только роботизированная трансмиссия.

На российском рынке Geely Atlas продается в дорестайлинговой версии. Эту модель выпускают на заводе «БелДжи» в Белоруссии.

Кроссовер можно заказать с 2,0 и 2,4-литровыми моторами мощностью 139 и 149 л.с. соответственно. Еще доступна версия с 1,8-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. Стоимость Geely Atlas в РФ составляет 1 169 990 рублей минимум.