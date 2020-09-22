Петербургское предприятие Hyundai сократит производство до 15%

На данный момент крупнейшее в России автомобильное предприятие работает на полную мощность.

На заводе Hyundai в РФ могут снизить объёмы производства, о чем сообщил директор по производству завода Андрей Казака.

По словам представителя предприятия, в 2020 году на 15% (в сравнении с прошлым годом) могут снизится объёмы производства.

Сообщается, что в прошлом месяце петербургский завод Hyundai выпустил 22,4 тыс. автомобилей.

За первые шесть месяцев текущего года было произведено 73 тыс. авто. В общей сложности в 2020 году планирую выпустить свыше 200 тыс. легковых автомобилей.