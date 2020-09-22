Главная » Новости

Петербургское предприятие Hyundai сократит производство до 15%

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

На данный момент крупнейшее в России автомобильное предприятие работает на полную мощность.
На заводе Hyundai в РФ могут снизить объёмы производства, о чем сообщил директор по производству завода Андрей Казака.

По словам представителя предприятия, в 2020 году на 15% (в сравнении с прошлым годом) могут снизится объёмы производства.

Сообщается, что в прошлом месяце петербургский завод Hyundai выпустил 22,4 тыс. автомобилей.

За первые шесть месяцев текущего года было произведено 73 тыс. авто. В общей сложности в 2020 году планирую выпустить свыше 200 тыс. легковых автомобилей.

hyundai
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика