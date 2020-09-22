Обновленный Subaru XV в России появится весной 2021 года

Российское представительство марки Subaru рассказало, когда в России появится обновленная версия компактного кроссовера Subaru XV.

Данная модель в дилерских центрах марки станет доступна весной следующего года. Представительство японской компании пока не раскрывает конкретную дату продаж Subaru XV. Также пока не сообщается, что нового будет в обновленной версии «паркетника».

Как пишут «Автовести», в следующем году на российском рынке появится новое поколение универсала Outback.

Эта модель создана на платформе SPG. Под капотом универсала будут устанавливать 2,5 и 2,4-литровый моторы мощностью 264 и 185-сильной отдачей.

Напомним, Subaru XV получил незначительное обновление, в котором произвели технические изменения.

Так, в кроссовере появилась новая мультимедийная система и комплекс безопасности EyeSight Touring Assist, который ранее предлагали только в качестве опции.

EyeSight Touring Assist состоит из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и системы удержания машины в полосе движения.

Внешние изменения затронули только светодиодные ДХО и задние противотуманные фонари. С обновлением кроссовера Subaru XV из списка исчез 2,0-литровый мотор, который теперь предлагает только в версии с гибридной системой.

В ней электрический 14-сильный двигатель установлен в вариаторе. Он только помогает при разгоне и во время начала движения.

1,6-литровый атмосферный 115-сильный ДВС с вариатором в Subaru XV остался базовым.