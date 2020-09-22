РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Союз автостраховщиков собственными силами создал сервис, через который можно проверить достоверность полиса ОСАГО.
Благодаря такому сервису владельцы транспортных средств, оформляющих ОСАГО через посредников, могут определить мошенников.
Российский союз автостраховщиков (РСА) сейчас фиксирует большое количество попыток оформить ОСАГО с недостоверной информацией.
Это делается, чтобы снизить стоимость полиса. К примеру указывается неверная мощность мотора или территория использования транспортного средства.
Через новый запущенный сервис можно проверить марку и модель автомобиля, мощность двигателя, а также список водителей, которые могут управлять авто.