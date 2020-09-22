Как искать хороших капперов?

Ставки на спорт для того, чтобы было интереснее смотреть игру или поединок — дело хорошее. Вот только не слишком-то прибыльное, большинство игроков в конце-концов проигрывает, обеспечивая букмекерским конторам прибыль. Проигрывает потому, что поддается эмоциям или просто не очень хорошо разбирается в спорте.

А среди футбольных болельщиков, например, в свое время было модно ставить против своей команды. Если выиграла — денег не жалко, если проиграла — хоть какое-то утешение. Между тем, на ставках на спорт люди могут делать неплохие деньги, которых хватает на жизнь. Прежде всего, это капперы и их клиенты.

Кто такие капперы?

Каппер — это спортивный аналитик, монетизировавший свои навыки. Прогнозировать исход спортивного состязания, хорошо в нем разбираясь, можно с большей степенью вероятности. Поделиться прогнозом можно бесплатно, а можно и за определенную сумму денег.

Если взглянуть на топ капперов, то можно увидеть, что сейчас капперы — это уже не энтузиасты-одиночки. Это солидные конторы, часть прогнозов которых бесплатная, часть — платная. А еще выяснится, что этих контор десятки, а то и сотни. И все они предлагают прогнозы. И все они не всегда дают точные прогнозы. А тем, кто решил воспользоваться услугами каппера, важен в первую очередь результат, цель таких беттеров — выиграть денег и чем больше, тем лучше.

С каким каппером можно иметь дело

Прежде всего следует обратить внимание на опыт и регулярность прогнозов. Если каппер дает много прогнозов в течение долгого количества времени, значит он имеет клиентскую базу и клиенты его услугами довольны. А значит они остаются «в плюсе». Ни в коем случае не стоит иметь дело с капперами, на ресурсах которых много рекламы. Скорее всего, они зарабатывают деньги отнюдь не на прогнозах.

Весьма соблазнительно воспользоваться услугами прогнозиста, который не берет фиксированной платы, а только процент от выигрыша. Это 100% «гадала», который может выдать какой угодно бредовый результат. Вдруг да повезет. Среди остальных следует выбирать исходя из:

среднего коэффициента (он должен находиться в пределах 2-2,5, если коэффициент превышает 3 — это повод насторожиться);

ROI (эффективность ставок, показывает насколько увеличился капитал);

процент удачных прогнозов (как ни странно, это не основной показатель).

Эти показатели объективны и взаимозависимы. Лучше пояснить на примере. Если каппер будет делать прогнозы на матчи вроде «Аргентина — Ямайка» или «сборная России по хоккею — сборная Голландии по хоккею», то он будет иметь большой процент удачных прогнозов. Но с коэффициентом 1,02 выиграть много денег невозможно. ROI будет небольшой.

А если каппер будет ставить с коэффициентам 3-4, то есть, против фаворита, то на короткой и средней дистанции он может иметь впечатляющий ROI. Но в каждом конкретном состязании беттер с большой