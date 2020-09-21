36-летний Ford с росписью Лиланги продают за 2 млн евро

За старый универсал просят 2 млн евро, а по текущему курсу это 178 млн рублей.

В германии на продажу выставили уникальный в своем роде универсал Ford LTD. Автомобиль был выпущен в 1894 году, и сейчас его ценность заключается в рисунках на кузове.

Объявление разместили на онлайн-площадке Mobile.de. Автор пишет, что кузов универсала в 1996 году расписан Джорджем Лилангой.

Этот человек являлся самым ярким представителем модернистского африканского искусства.

В 1996 году Лиланга останавливался в одной из гостиниц, и вместо оплаты за проживание владелец гостиницы предложил художнику расписать его Ford LTD.

Сейчас этот универсал продают, но сколько за него в реальности выручат пока неизвестно.