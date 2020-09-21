В России средний возраст легковых автомобилей составил 14 лет

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело анализ российского автопарка и назвало средний возраст легковых автомобилей.

Как сообщают аналитики, по состоянию на 1 июля текущего года в РФ средний возраст легкового автомобиля составил 14 лет. Специалисты учитывали только зарегистрированные авто, которые числятся в базе.

Средний возраст легковых авто иностранного происхождения сейчас составляет 11,6 года.

Возраст у отечественных легковушек значительно выше – 17 лет. Средний показатель составил 14 лет.

Самыми «молодыми» оказались корейские модели, которым в среднем 8 лет.

Возраст автомобилей европейских марок в РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составил 11 лет. Самыми старыми считаются японские модели – 14 лет.