«Промышленные технологии» изготовят 150 специальных Lada Vesta

На специальные автомобили на базе LADA Vesta уже оформлен ОТТС.

В базе Росстандарта появилась информация о 150 спецавтомобилях, которые будут изготовлены компанией «Промышленные технологии».

Все авто будут выполнены в рамках госзаказа. Как стало известно, компания выпустит универсалы и седаны для медицинских, кинологических и ветеринарных служб.

Также будут собраны автомобили для людей с ограниченными возможностями и мобильные лаборатории.

Спецверсии LADA Vesta могут быть оснащены перегородками в салоне, креслами для инвалидов, проблесковыми маячками, контейнерами для собак и стеллажами.

В зависимости от назначения седана и универсала будет меняться его комплектация.

Подобные спецавтомобили будет выпускать и предприятие «ИнвестАвто».