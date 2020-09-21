«Промышленные технологии» изготовят 150 специальных Lada Vesta

На специальные автомобили на базе LADA Vesta уже оформлен ОТТС.
В базе Росстандарта появилась информация о 150 спецавтомобилях, которые будут изготовлены компанией «Промышленные технологии».
Все авто будут выполнены в рамках госзаказа. Как стало известно, компания выпустит универсалы и седаны для медицинских, кинологических и ветеринарных служб.
Также будут собраны автомобили для людей с ограниченными возможностями и мобильные лаборатории.
Спецверсии LADA Vesta могут быть оснащены перегородками в салоне, креслами для инвалидов, проблесковыми маячками, контейнерами для собак и стеллажами.
В зависимости от назначения седана и универсала будет меняться его комплектация.
Подобные спецавтомобили будет выпускать и предприятие «ИнвестАвто».