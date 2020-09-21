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«Промышленные технологии» изготовят 150 специальных Lada Vesta

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На специальные автомобили на базе LADA Vesta уже оформлен ОТТС.
В базе Росстандарта появилась информация о 150 спецавтомобилях, которые будут изготовлены компанией «Промышленные технологии».

Все авто будут выполнены в рамках госзаказа. Как стало известно, компания выпустит универсалы и седаны для медицинских, кинологических и ветеринарных служб.

Также будут собраны автомобили для людей с ограниченными возможностями и мобильные лаборатории.

Спецверсии LADA Vesta могут быть оснащены перегородками в салоне, креслами для инвалидов, проблесковыми маячками, контейнерами для собак и стеллажами.

В зависимости от назначения седана и универсала будет меняться его комплектация.
Подобные спецавтомобили будет выпускать и предприятие «ИнвестАвто».

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