Опубликован концепт УАЗ «Рюрик», который так и не увидел свет

УАЗ «Рюрик» был создан на базе УАЗ-469. Кузов внедорожника планировали производить из стеклопластиковых панелей на сварном алюминиевом каркасе.

На официальной странице УАЗ в «ВКонтакте» напомнил про прототип внедорожника под названием «Рюрик».

Его авторами стали конструкторы Николай Котов и Александр Костиевич. Эти специалисты в начале 1980-х годов начали разработку нового внедорожника в современном стиле. В 1994 году с конвейерной линии сошел первый прототип УАЗ «Рюрик».

Планировалось, что модель будут собирать небольшими объёмами, но из-за нехватки финансирования, проект был закрыт.

Причем его готовность составляла 80%, а для полного завершения требовалось всего 8000 у. е. Через год умер один из авторов УАЗ «Рюрик» — Николай Котов.