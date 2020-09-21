Peugeot будет выпускать в России фургон Partner нового поколения

Peugeot Partner собирать будут на собственном заводе ПСМА в Калужской области.

На российском рынке скоро в продаже появится второе поколение «каблучка» Partner.

В РФ модель вернулась в двух версиях — компактной и удлиненной. Первый вариант получил грузовой отсек объемом 3,3 кубических метра, а в удлинённой версии объём увеличен до 3,7 кубических метра.

Peugeot Partner будет предлагаться только с 1,6-литровым дизельным ДВС или бензиновым VTi такого же объёма, а вот трансмиссию будут предлагать только пятиступенчатую механическую.

Стоимость и комплектации на французский «каблучок» озвучат позже. Известно, что версии будут оснащаться ABS, EBD, ESP и ЭРА-ГЛОНАСС.

Еще в автомобиле будут предлагать помощника при старте на уклоне, защиту поддона картера и центральный замок с пультом управления.