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Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России

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Kia Motors россиянам будет предлагать свои автомобили по подписке, причем сначала оформить можно только седаны Kia Rio и K5 и популярные кроссоверы Seltos, Sportage и Sorento.

Специальная программа получила название KiaMobility. В ее рамках можно будет арендовать автомобиль сроком от одного дня до года.

В стоимость аренды уже включена страховка, замена покрышек и техническое обслуживание.

В рамках KiaMobility предлагаются кроссоверы Seltos, Sportage и Sorento. Среди седанов доступны только Rio и K5.

Новая услуга для россиян будет интересна в том случае, если они хотят провести длительный тест-драйв авто, или съездить в командировку или отпуск.

Также KiaMobility может прийти на выручку, если основной автомобиль находится на длительном ремонте или нужен второй автомобиль на некоторое время.

KiaMobility пока находится в стадии пилотного проекта, и сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Нижнекамске, Обнинске и Альметьевске.

kia KiaMobility
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