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Опубликован список самых популярных китайских машин в России

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Рейтинг был подготовлен на основании данных по продажам новых китайских автомобилей на российском рынке за период июнь-август 2020 года.
Самые востребованные китайские машины последних месяцев были названы порталом «Китайские автомобили.рф».

Так, на первой строчке списка оказался кроссовер Haval F7, собираемым на предприятии в Тульской области. Этот автомобиль в указанный период разошелся тиражом в количестве 2 104 ед.

На второй и третьей строчке оказались модели марки Geely, а это кроссоверы Atlas и Coolray, которые разошлись тиражом в количестве 1 877 и 1 644 ед. за лето.

Следующие две строчки заняли Chery Tiggo 4 и Haval F7x с показателями 1 412 и 1 236 штук.

Следом находится Changan CS35 Plus, который был продан в количестве 808 штук.

В десятке самых востребованных авто китайского происхождения еще оказались Haval H5 (727 ед.), Changan CS75FL (616 ед.) и Chery Tiggo 8 (613 ед).

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