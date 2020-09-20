Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты в России рассказали об автомобилях, двигатели которого могут выдержать холодный запуск без проблем.

Рейтинг автомобилей, которые не требуют прогрева мотора после запуска, подготовили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Было отмечено, что речь не идет о полном отказе от прогрева силовой установки, но при этом холодный запуск двигателю особых проблем не принесет.

Так, специалисты отметили Ладу Весту, в которой ДВС сможет выдерживать холодные запуски, также как и в Hyundai Solaris, KIA Rio и Volvo XC90.

В последних установлены достаточно надёжные моторы, а при использовании качественной смазки такие агрегаты смогут даже при сильном морозе выдержать холодный запуск.

Если же говорить о дизельных моторах, то запуск без прогрева не нанесет вреда двигателям, установленным в Renault Duster и Toyota Land Cruiser 200.