При этом продажи таких автомобилей за 8 месяцев года сократились на 14% до 748 реализованных экземпляров.

Как сообщили аналитики агентства «Автостат», рынок люксовых автомобилей России в августе вырос на 5% когда было продано 98 новых авто, среди которых каждая третья машин это модель от Bentley, а каждая четвертая — Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Автомобили первой разошлись тиражом в количестве 33 ед. (+74%) в августе, а модель Mercedes-Benz Maybach S-Class была продана в количестве 24 ед. (-8%).

Еще в отчетный период россияне приобрели 21 ед. Lamborghini (+24%), 12 – Rolls-Royce (-43%), Ferrari (4 шт.), Maserati и Aston Martin (по 2 шт.).