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Toyota Camry в августе стала бестселлером бренда в России

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В компании Toyota рассказали о результатах своей деятельности на российском рынке за август 2020 года.
В отчетный период российские дилеры марки реализовали в стране 7 132 новых автомобиля, что на 22% хуже, чем годом ранее.

Отрицательная динамика наблюдается и за период с начала года, когда компании удалось продать 57 675 новых авто, что на 11% меньше.

Доля бренда на рынке выросла до 6,6%. Toyota Camry в августе стала бестселлером бренда в России с результатом 2 696 проданных ед., что на 6% меньше.

Кроссовер RAV4 стал вторым самым продаваемым автомобилем Toyota. Его объёмы продаж составили 2 534 ед., что на 14% меньше.

Отдельно в компании отметили и продажи Toyota Hilux, которые после обновления модели выросли на 350% в сравнении с июлем 2020 года.

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