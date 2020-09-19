Законодательные требования к внешним осветительным приборам на грузовых транспортных средствах

Безопасность вождения грузовика в ночное время суток и во время неблагоприятных условий зависит от качества внешнего освещения. Онлайн-магазин Автолонг продает современную световую технику для всех видов грузовых транспортных средств по доступным ценам. Консультанты фирмы дают исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся выбора ламп, их качества.

Общие требования безопасности

Автомобильные огни должны обеспечивать видимость пути. Правильно установленная светотехника облегчает совершение маневров и не ослепляет других участников движения. Светоэлементы старых годов производства нужно модернизировать. На странице https://autolong.ru/products/126-svetotekhnika-(avtosvet) можно найти качественное освещение, отвечающее всем требованиям безопасности.

Законодательство РФ требует, чтобы внешние приборы освещения на грузовиках отвечали ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ 8769-75 и ГОСТ 6964-72. При обнаружении несоответствий водитель может быть оштрафован или у него могут быть изъяты права на срок от до года.

К внешней светотехнике предъявляются такие требования:

можно объединять 2 или больше светоприборов, если каждый из них отвечает требованиям;

нельзя применять устройства, закрывающие освещение во время передвижения;

во время работы ни один прибор, кроме указателя поворота и аварийки, не должен светить мигающим светом.

Цвет ламп

Согласно международным документам, допускается устанавливать лампы с белым, желтым, отборным желтым, оранжевым и красным оттенком. Это не касается аварийных сервисов, спецслужб. Спереди нельзя размещать огни красного оттенка.

Головной свет

Грузовики должны иметь фары ближнего, 2 – 4 фарами дальнего света, белого или желтого цвета. Общая сила света источников света, задействованных одновременно, не сильнее 225 000 кандел. В зависимости от типа фар существуют такие требования:

Сила света Марки По прямой В направлении 52’ Ближний и двухрежимный свет 800 кд Свыше 1600 кд Ближний, дальний, двухрежимный (ГОСТ Р 41.112 — 2005 и ГОСТ Р 41.98 — 99) До 950 кд Свыше 2200 кд

Другие требования

Существуют и другие требования относительно освещения.

Габаритные огни. Их должны иметь все транспортные средства. Поворотные указатели должны работать спереди и сзади. На транспортных средствах свыше 6 м дополнительно должны быть боковые повторители. Стояночные огни устанавливаются на ТС длиной до 6 м и шириной до двух метров. Фонарь заднего хода (белый) устанавливается на автомобилях после 1986 г. выпуска.

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