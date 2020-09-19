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Mitsubishi прекратит выпуск первого в мире серийного электромобиля

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Речь идет об электрокаре i-MiEV, который стал первым глобальным электрокаром в мире.
Эта модель была представлена еще в 2009 году, но похоже в компании решили завершить его производство и продажи.

В руководстве компании Mitsubishi Motors приняли решение в марте следующего года завершить производство хэтчбека, который уже пользуется очень низким спросом на рынке, что и стало основной причиной отказа от автомобиля.

За период с момента выхода, автопроизводитель смог реализовать только 50 тыс. экземпляров электрокаров.

Отмечается, что низкая популярность электрокара обусловлена высокой ценой, ведь в зависимости от рынка хэтчбек предлагается по цене 40-50 тыс. долларов.

Напомним, что i-MiEV имеет электродвигатель мощностью 63 л.с., а заявленный запас хода составляет 160 км.

Стоит отметить, что этот автомобиль продавали не только под брендом Mitsubishi, но и под марками Peugeot и Citroen.

mitsubishi Mitsubishi i-MiEV
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