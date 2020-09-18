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Renault вывел на испытания бюджетный семиместный кроссовер

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Новый 7-местный кроссовер от компании Renault заметили на тестировании в Испании.
Именно там автопроизводитель и проводит испытания новинки, которая должна сменить модели Lodgy и Logan MCV.

Сейчас известно, что новинка будет построена на упрощенной платформе CMF-B, которая также будет использоваться в новых Logan и Sandero.

По предварительной информации, длина кроссовера будет около 4,5 метра, а в салоне будет применена посадочная формула «2+3+2».

В моторной гамме, как ожидается, будут бензиновые и дизельные установки объёмом от 1,0 до 1,5 литра. Также должна появится и гибридная силовая установка.

Ожидается, что новый бюджетный семиместный кроссовер будет представлен весной следующего года.

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