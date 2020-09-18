Новый китайский кроссовер FAW Т77 сфотографировали в России

Китайская компания скоро расширит свой модельный ряд за счет нового кроссовера Т77.

Этот кроссовер уже заметили на территории РФ. Компания привезла два экземпляра модели в нашу страну для сертификации.

Их успели сфотографировать, а снимки были опубликованы на форуме FAW-Cars.ru, где сообщается, что привезенные автомобили будут протестированы на полигоне НАМИ, а точнее они там пройдут краш-тесты.

Новый для российского рынка кроссовер имеет длину 4 525 мм, а расстояние между осями составляет 2 700 мм.

Его моторная гамма в Китае представлена 1,2-литровым двигателем мощностью 143 л.с., а среди трансмиссий доступна 5-сутпенчатая механическая КП или 7-ступенчатый робот.

Предполагается, что в России FAW Т77 будет предлагаться с таким же двигателем и трансмиссиями. Пока же линейка моделей марки в России представлена только кроссоверами Besturn X80 и Besturn X40.

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