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Легендарный Mitsubishi Pajero покинул российский рынок

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О том, что Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок стало известно достаточно давно.
К тому же внедорожник получил прощальную версию, последние экземпляры которого уже закончились.

Как известно, преемника у автомобиля не будет, но на некоторых рынках, таких как Австралия, Ближний Восток и Южная Америка, Pajero еще будут предлагать, при этом в 2021 году его производство завершится полностью.

О том, что Mitsubishi Pajero снимут с производства стало известно еще летом прошлого года, когда компания объявила о прекращении выпуска в Японии.

При этом на других рынках модель продолжали продавать, так как спрос на нее оставался стабильным.

Но стало известно, что японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию и действие ОТТС на него уже закончилось, и продлевать его не собираются. В последнее время на рынке предлагались внедорожники из складских запасов.

mitsubishi Mitsubishi Pajero
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