Mercedes-Benz представила прототип водородного грузовика GenH2

Mercedes-Benz GenH2 стал первым водородным грузовиком немецкой компании, который оснастили водородной силовой установкой.

Впрочем, представленный экземпляр является прототипом, тогда как серийная версия такого автомобиля появится не ранее 2035 года.

Именно тогда в немецкой компании планируют наладить производство водородных машин. В представленном водородном Mercedes-Benz GenH2 заявленная грузоподъемность составляет 25 тонн, тогда как сама модель вести 40 тонн.

Грузовик имеет два топливных бака емкостью 40 кг сжиженного водорода, которого должно хватить на 1 000 км пробега на одной подзарядке.

Как рассказали в компании, в грузовике реализована система генерирования электрической энергии на базе топливных элементов на 300 кВт и комплект аккумуляторов.

Последние обеспечат дополнительные 400 киловатт. Мощность силовой установки, в которой два электродвигателя суммарной отдачей почти 900 л.с. при 2071 Нм.