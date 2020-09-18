Уже давно известно, что скоро модельный ряд немецкого автопроизводителя расширится за счет появления нового кроссовера, который по габаритам окажется меньше Tiguan.

В компании уже определились с названием новинки. Так, бренд Volkswagen выбрал имя для нового кроссовера – Taos.

Это название выбрали в честь небольшого города Таос в штате Нью-Мексико. Согласно официальным данным, презентация нового кроссовера состоится 13 октября.

Как ранее уже сообщалось, новинка станет перелицованным Tharu, но продавать Таос будут на американском рынке.

Впрочем, модель будет глобальной и появится на других рынках, но когда это произойдет пока не известно. Напомним, что кроссовер Tharu представлен на китайском рынке, где он неплохо продается.