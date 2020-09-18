Ford показал первое изображение электропикапа F-150

Американская компания анонсировала скорый выход нового электрического пикапа, которым станет электрическая версия популярного F-150.

Ford показал первое изображение электрического пикапа F-150. Эта модель должна встать на конвейер в середине 2022 года.

Судя по всему электрический пикап будет внешне отличаться от обычной модификации, да и к тому же собирать его планируют на абсолютно новом предприятии в Дирборне, которое возводят специально для производства электромобилей.

В целом электрический F-150 будет похож на обычный пикап, но получит свои отличия, в том числе и в списке оборудования. Какие силовые установки будут в автомобиле пока не известно.

Есть предположение, что в одной из них будет два электродвигателя с суммарной отдачей 450 л.с. Такая версия будет полноприводной. Другие подробности о проекте не раскрываются.