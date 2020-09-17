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Аналитики назвали самые популярные люксовые автомобили в Москве

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В столице России в целом продается больше люксовых машины, чем в других российских регионах, о чем не раз упоминалось в разных отчетах аналитиков.
Так, российские аналитики из «Автостат» решили рассказать о моделях авто из люксового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом в Москве.

Основой стали данные по продажам таких машин за 8 месяцев этого года, когда москвичи купили 431 новый Luxury-автомобиль.

В общих продажах авто сегмента по России, Москва заняла 60% доли. Несменным лидером в сегменте остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализованный в количестве 145 единиц.

На второй строчке располагается Rolls-Royce Cullinan, который разошелся тиражом в количестве 50 экземпляров, а в тройке лидеров находится Bentley Continental GT с показателем 49 ед.

В первую пятерку рейтинга еще попали Lamborghini Urus (47 ед.) и Bentley Bentayga (44 ед.), а в десятке еще числятся: Maserati Levante (20 ед.), Rolls-Royce Wraith (15 ед.), Bentley Continental Flying Spur (12 ед.), Lamborghini Huracan (12 ед.) и Ferrari 812 Superfast (7 ед.).

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