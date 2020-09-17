Седан и внедорожный универсал в России пережили небольшое обновление и уже стали доступны для покупки.

Обновленные Volvo S90 и V90 Cross Country поступили в продажу в РФ от 3 155 000 и 3 705 000 рублей минимум для седана и универсала соответственно.

Отличаются автомобили новым дизайном колесных дисков, оптикой, расширенной цветовой гаммой, обновленным логотипом, а у седана еще появилась и измененный крышка багажника.

Кроме этого, Volvo V90 Cross Country стал доступен для покупки без хромированной боковой накладки, а также с колесными арками, выполненными в цвет кузова.

Патрубки выхлопной системы в автомобилях скрыли. Что касается салона, то в нем появилась 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, электропривод багажника, боковые зеркала с затемнением, а список оборудования еще пополнился системой распознавания дорожных знаков.

Не менее важным изменением стало ограничение скорости до 180 км/ч, что предусмотрено программой компании с названием Vision 2020.

Напомним, что благодаря этой программе в компании рассчитывают снизить аварийность на дорогах.

Моторная гамма моделей не изменилась и по-прежнему представлена дизельными и бензиновыми установками.