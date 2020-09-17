Немецкий концерн Volkswagen принял решение продать марку Bugatti и уже известные первые подробности об этом.

Если верить источникам издания Car Magazine, то Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti и даже уже согласовал сделку.

Однако пока такая сделка не одобрена наблюдательным советом. Одной из сторон наблюдательного совета становится Porsche, которая после одобрения сделки получит половину акций Rimac.

В свою очередь новым владельцем Bugatti может стать хорватская компания Rimac Automobili. Есть информация, что Rimac станет владельцем Bugatti в обмен на крупный пакет акций.

Половина доли Rimac, в случае успешной сделки достанется Porsche, а последняя уже имеет 15,5% этой компании.