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Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti

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Немецкий концерн Volkswagen принял решение продать марку Bugatti и уже известные первые подробности об этом.
Если верить источникам издания Car Magazine, то Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti и даже уже согласовал сделку.

Однако пока такая сделка не одобрена наблюдательным советом. Одной из сторон наблюдательного совета становится Porsche, которая после одобрения сделки получит половину акций Rimac.

В свою очередь новым владельцем Bugatti может стать хорватская компания Rimac Automobili. Есть информация, что Rimac станет владельцем Bugatti в обмен на крупный пакет акций.

Половина доли Rimac, в случае успешной сделки достанется Porsche, а последняя уже имеет 15,5% этой компании.

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