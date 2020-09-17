Цена на подержанные автомобили в России выросла на 10,5%

На вторичном авторынке специалисты зафиксировали рост цен на машины по итогам августа.

В указанный период россияне купили 554 600 авто с пробегом. Их стоимость в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10,5%, о чем сообщают «Известия».

При этом отмечается, что машины в этом году в целом подорожают на 8-10%. Если говорить об изменении стоимости авто за 8 месяцев года, то авто с пробегом до трех лет прибавили в цене 6%, а модели возрастом от 3 до 10 лет стали дороже на 3%.

Изменение цен обусловлено пандемией, из-за которой россияне стали чаще обращаться ко вторичному рынку и приобретать там наиболее популярные машины.

В связи с этим даже на рынке подержанных машин наблюдается дефицит некоторых моделей.

Между тем, недавно специалисты «Сберавто» опубликовали результаты собственного исследования, в ходе которого выяснилось, что только 10% россиян могут позволить купить себе новый автомобиль.