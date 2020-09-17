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KIA планирует выпустить семь новых электрокаров к 2027 году

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В компании KIA рассказали о планах по выпуску автомобилей до 2027 года.
Автопроизводитель опубликовал тизер, в котором показаны силуэты новинок, готовящихся к выходу в ближайшие годы.

Как рассказали представители компании, KIA планирует выпустить семь новых электрокаров к 2027 году, в числе которых будут и электрические кроссоверы, причем они среди новинок будут преобладать.

Никакие подробности о новинках не раскрывают, но известно лишь, что первой новинкой из электрокаров окажется модель с названием CV. Ее должны представить в следующем году.

Сейчас известно, что новинка будет глобальной, получит большой запас хода, а также будет выполнена в фирменном дизайне компании.

При создании электрокаров, в KIA сосредоточатся на том, чтобы их салоны были максимально просторными. Еще известно, что все новинки будут созданы на новой платформе Electric-Global (E-GMP).

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