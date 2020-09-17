Тюнингом называется преображение автомобиля. Машина может быть усовершенствована как внутри, так и снаружи. Внешний тюнинг – крайне популярная услуга, позволяющая владельцу затмевать всех остальных на дороге своим стилем.

История и предназначение

Слово «тюнинг» происходит от английского ‘tuning’ – настройка. В случае с автомобилями настраиваться может что угодно.

Главная цель процедуры – придание автомобилю неординарного вида, усовершенствование деталей и создание абсолютно уникального образца. Хорошо затюнингованная машина называется «прокачанной тачкой», она делается специально для владельца с учетом всех его пожеланий.

Если автолюбитель принимает решение затюнинговать свое ТС, это не значит, что машина чем-то плоха. Некоторые водители не понимают или не любят тюнинг, поэтому считают, что апгрейд авто – плохая идея, указывающая на недостатки машины. При этом большинство владельцев прокачанных машин авто полностью устраивает, хочется просто иметь особенную машину.

Внешняя отделка

Самый простой и популярный вариант – внешняя прокачка. Это необязательно дорогостоящая процедура: тюнингом считаются даже обычные наклейки. Ко внешнему тюнингу относятся также:

тонировка;

пластиковые навески;

бодикиты – комплект оборудования для внешнего тюнинга конкретной модели.

Внешнее преображение не влияет на технические характеристики ТС. Тюнинг автомобилей важно делать в надежном, проверенном месте, особенно если автовладелец намерен повысить мощность и скорость железного коня.

Автотюнинг в Краснодаре

Краснодарские водители имеют уникальную возможность прокачать свою машину. Тюнинг авто в Краснодаре доступен каждому: достаточно посетить https://www.mgs-tuning.com/

MGS-TUNING – это интернет-магазин автотюнинга. Здесь владелец ТС найдет отличные детали для прокачки своей машины по ценам от производителя. Каталог содержит:

спойлеры;

решетки радиатора;

накладки на глушитель;

накладки на педали и пороги;

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боковые зеркала;

эмблемы;

надписи;

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Современный, заточенный под клиентов автомагазин отвечает за качество своей продукции – на все товары имеется гарантия в 1 год. Доставка осуществляется по всей России. Филиалы магазина расположены в городах Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.

Именно с помощью качественного тюнинга ТС приобретает свое собственное лицо. Авто подчеркивает вкус, стиль и индивидуальность своего владельца.