Тюнингом называется преображение автомобиля. Машина может быть усовершенствована как внутри, так и снаружи. Внешний тюнинг – крайне популярная услуга, позволяющая владельцу затмевать всех остальных на дороге своим стилем.
История и предназначение
Слово «тюнинг» происходит от английского ‘tuning’ – настройка. В случае с автомобилями настраиваться может что угодно.
Главная цель процедуры – придание автомобилю неординарного вида, усовершенствование деталей и создание абсолютно уникального образца. Хорошо затюнингованная машина называется «прокачанной тачкой», она делается специально для владельца с учетом всех его пожеланий.
Если автолюбитель принимает решение затюнинговать свое ТС, это не значит, что машина чем-то плоха. Некоторые водители не понимают или не любят тюнинг, поэтому считают, что апгрейд авто – плохая идея, указывающая на недостатки машины. При этом большинство владельцев прокачанных машин авто полностью устраивает, хочется просто иметь особенную машину.
Внешняя отделка
Самый простой и популярный вариант – внешняя прокачка. Это необязательно дорогостоящая процедура: тюнингом считаются даже обычные наклейки. Ко внешнему тюнингу относятся также:
- тонировка;
- пластиковые навески;
- бодикиты – комплект оборудования для внешнего тюнинга конкретной модели.
Внешнее преображение не влияет на технические характеристики ТС. Тюнинг автомобилей важно делать в надежном, проверенном месте, особенно если автовладелец намерен повысить мощность и скорость железного коня.
Автотюнинг в Краснодаре
Краснодарские водители имеют уникальную возможность прокачать свою машину. Тюнинг авто в Краснодаре доступен каждому: достаточно посетить https://www.mgs-tuning.com/
MGS-TUNING – это интернет-магазин автотюнинга. Здесь владелец ТС найдет отличные детали для прокачки своей машины по ценам от производителя. Каталог содержит:
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Именно с помощью качественного тюнинга ТС приобретает свое собственное лицо. Авто подчеркивает вкус, стиль и индивидуальность своего владельца.