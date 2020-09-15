Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

Несмотря на минимальные внешние изменения, кроссовер получил существенное обновление.

Jaguar F-Pace стал первым кроссовером марки. Эта модель на рынке появилась в 2016 году, и теперь дошла очередь до существенного обновления модели.

Внешних изменений в F-Pace на первый взгляд немного, но они существенные, так как изменился передний бампер, оптика, радиаторная решетка, а также капот, который теперь доходит до самой кромки передней части автомобиля.

Оптика получила новые светодиодные элементы и стала уже. Пятая дверь кроссовера тоже попала под изменения.

По традиции рестайлинга в модели изменили и задний бампер. Большие изменения в Jaguar F-Pace произошли и в салоне, где исчезла шайба, а на ее место установили небольшой рычаг.

Шайбу оставили, но через нее можно только переключать режимы езды.

На центральной консоли теперь есть огромный (11,4 дюймовый) экран для мультимедийной системы Pivi Pro, причем подобный экран и архитектура мультимедийного центра перекочевала в F-Pace из электрокара Jaguar I-Pace.

Панель приборов в обновленном кроссовере цифровая, и она оснащена 12,3-дюймовым экраном высокого разрешения, а еще есть проекционный дисплей.



В рестайлинговом Jaguar F-Pace будут устанавливать только рядные моторы семейства Ingenium, но будет предлагаться и гибридная силовая установка.

Версия Jaguar F-Pace P400e оснащается 404-сильным гибридным силовым агрегатом с блоком батареей ёмкостью 17,1 киловатт-час (ее разместили под полом багажника).

«Гибрид» способен разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 5,3 сек. Кроссовер еще можно будет заказать с 2,0-литровым дизелем мощностью 63 или 204 лошадиные силы, трехлитровым дизелем с отдачей 300 л.с., а также бензиновыми моторами мощностью 340, 400 и 250 л.с.



В Европе все версии Jaguar F-Pace (кроме базовой) будут оснащены дополнительным стартер-генератором и системой старт-стоп.

На российском рынке британской кроссовер предложат с бензиновым 249-сильным агрегатом и дизельным ДВС мощностью 199 и 300 л.с. Старт продаж Jaguar F-Pace в РФ состоится в следующем году.