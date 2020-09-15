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Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

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Несмотря на минимальные внешние изменения, кроссовер получил существенное обновление.
Jaguar F-Pace стал первым кроссовером марки. Эта модель на рынке появилась в 2016 году, и теперь дошла очередь до существенного обновления модели.

Внешних изменений в F-Pace на первый взгляд немного, но они существенные, так как изменился передний бампер, оптика, радиаторная решетка, а также капот, который теперь доходит до самой кромки передней части автомобиля.

Оптика получила новые светодиодные элементы и стала уже. Пятая дверь кроссовера тоже попала под изменения.

По традиции рестайлинга в модели изменили и задний бампер. Большие изменения в Jaguar F-Pace произошли и в салоне, где исчезла шайба, а на ее место установили небольшой рычаг.

Шайбу оставили, но через нее можно только переключать режимы езды.

Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

На центральной консоли теперь есть огромный (11,4 дюймовый) экран для мультимедийной системы Pivi Pro, причем подобный экран и архитектура мультимедийного центра перекочевала в F-Pace из электрокара Jaguar I-Pace.

Панель приборов в обновленном кроссовере цифровая, и она оснащена 12,3-дюймовым экраном высокого разрешения, а еще есть проекционный дисплей.

Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России
В рестайлинговом Jaguar F-Pace будут устанавливать только рядные моторы семейства Ingenium, но будет предлагаться и гибридная силовая установка.

Версия Jaguar F-Pace P400e оснащается 404-сильным гибридным силовым агрегатом с блоком батареей ёмкостью 17,1 киловатт-час (ее разместили под полом багажника).

«Гибрид» способен разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 5,3 сек. Кроссовер еще можно будет заказать с 2,0-литровым дизелем мощностью 63 или 204 лошадиные силы, трехлитровым дизелем с отдачей 300 л.с., а также бензиновыми моторами мощностью 340, 400 и 250 л.с.

Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России
В Европе все версии Jaguar F-Pace (кроме базовой) будут оснащены дополнительным стартер-генератором и системой старт-стоп.

На российском рынке британской кроссовер предложат с бензиновым 249-сильным агрегатом и дизельным ДВС мощностью 199 и 300 л.с. Старт продаж Jaguar F-Pace в РФ состоится в следующем году.

Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

jaguar Jaguar F-Pace
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