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АвтоВАЗ удешевил производство Lada Vesta за счет ступиц

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О том, что на «АВТОВАЗе» начали устанавливать более дешевые в производстве колёсные ступицы, сообщил YouTube-канал «НА ЗАВОДЕ».

Сообщается, что автопроизводитель в Lada Vesta начал устанавливать ступицы, которые обходятся дешевле чем предыдущие.

В них используются другие материалы и для автопроизводителя они обходятся на 96 рублей меньше для каждого выпущенного авто, чем предыдущая версия комплектующего.

Отмечается, что новые ступицы прошли полный цикл тестирования и по свои характеристикам они не уступают аналогу.

За счет новых ступиц «АВТОВАЗ» за год только на Vesta сможет сэкономить порядка 10 млн рублей.

В дальнейшем новые ступицы будут устанавливать на Lada Largus, XRay, а еще Renault Logan и Sandero.

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