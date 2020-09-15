Список самых угоняемых автомобилей в РФ возглавил кроссовер RAV4

Специалисты «АльфаСтрахования» отметили, что за последние полгода в РФ начало расти количество автоугонов.

В период карантина фиксировалась низкая активность автоугонщиков, но после послабления ограничений, угоны авто снова начали расти.

Собственное исследование экспертов «АльфаСтрахования» смогло определить самые угоняемые автомобили.

На основе соотношения застрахованных машин конкретной марки к количеству угонов, были определены самые популярные у угонщиков модели.

Так, в период весны и лета больше всего у преступников пользовался спросом кроссовер Toyota RAV4, на эту модель пришлось 14% от все краж авто.

На втором месте Toyota Camry с показателем 13%, а замыкает «тройку» Hyundai Solaris с 5% краж.

В целом больше всего автогонщиков привлекают корейские модели, так как в «десятке» еще числятся Hyundai Tucson и Kia Sportage.

У них показатель угонов составляет 5%. Немного меньшим показателем обладает Kia Rio и Hyundai Creta, а также Kia Ceed и Kia Sorento. На последнем месте расположился премиальный Lexus RX300.