В немецком концерне хоть и не признали своей вины, но решили заплатить назначенные штрафы.

Как сообщили зарубежные источники, дочерняя компания Daimler AG — Mercedes-Benz USA приняла решение урегулировать скандал, который связан с использованием в немецких автомобилях специального ПО, намеренно занижавшего показатели выброса вредных веществ во время тестирования дизельных моделей.

При этом в самом концерне говорят, что они не использовали такого ПО, но решили урегулировать скандал, посчитав все назначенные им организациями штрафы.

В результате Daimler выплатит $1,5 млрд в США по делу о «дизельном скандале».

По данным регулирующих органов, программное обеспечение было установлено в 250 тыс. автомобилях Mercedes-Benz 2009-2016 годов и коммерческих Freightliner Sprinter 2010-2016 годов выпуска.