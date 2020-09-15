Как продлить срок работы турбины для дизельного двигателя

Производители говорят о 10-летней бесперебойной эксплуатации турбин. В реальности срок службы узла составляет 200 тысяч км. На это влияют особенности устройства и условия его эксплуатации.

Особенности турбин дизельных двигателей

Турбина – тяжелый агрегат, состоящий из крыльчатки, насаженной на вал. Корпус выполнен из прочного, термостойкого алюминиевого сплава. Турбонаддув, улитку делают из чугуна, вал – из среднелегированной стали. Механизм несложный, но требует высокой точности литься и подгонки деталей.

В дизеле часто работают VIG или ТИГ-турбины – агрегаты с измеряемой геометрией. Особенность механизмов в том, что перепускной клапан заменяют специальные направляющие лопасти. Они контролируют поток газов, поступающих в компрессор и управляются системой вакуума. Дизельная турбина прекращает работу, когда они закрыты, – отработанное тепло идет мимо компрессора. Модели с изменяемой геометрией помогают снизить температуру выхлопа.

Признаки неисправностей

Если автовладелец соблюдает рекомендации производителя, вовремя меняет масло, фильтры, заправляет качественное топливо, узел не подвержен износу и поломкам. Неполадки провоцируют избыток смазки, инородные тела в выпускном коллекторе, загрязнения различных элементов. При сбое нельзя откладывать диагностику и ремонт турбины, цена https://turbovector.by/ восстановительных работ многократно возрастет при длительной езде с неисправным агрегатом.

Признаки поломок:

Мотор не выходит на максимальные обороты, цвет выхлопных газов стал черным. Чаще всего неисправность вызвана потерей герметичности соединений, коллектора, загрязнением воздушного канала. Не менее вредно накопление углерода в турбкомпрессоре. Синий цвет выхлопа – показатель говорит о том, что турбина получает масло смазки – причинами становятся плохое топливо, забитые масляные каналы и фильтры. В ходе диагностики проверяют ротор, состояние сливной системы. На износ влияет горячая парковка – быстрое выключение двигателя после длительной езды. Посторонние звуки и громкая работа агрегата. Признак свидетельствует о сбоях в системе выпуска выхлопных газов, увеличении давления, перегрузке вала. В турбину могут попасть инородные частицы через воздухозаборник автомобиля.

Признаком поломок становится повышенное потребление моторного масла. Если расход больше 1 л/1 тыс.км, это повод пройти техосмотр.

Правила эксплуатации

Длительность работы турбины в дизельном двигателе зависит от периодичности обслуживания. При грамотной эксплуатации агрегат проявляет первые признаки износа после 200 тысяч км пробега. Если владелец не ухаживает за транспортным средством, первые поломки видны через 50 тысяч км. Машине требуется ремонт турбин дизельных в Минске https://turbovector.by/2019/11/07/remont-dizelnoj-turbiny/ или полная замена узла.

Правила эксплуатации:

Своевременная замена масла. Применение качественной смазки. Плавный набор оборотов на холодном двигателе. Остановка горячего мотора с предварительной выдержкой на холостом ходу. Обслуживание масляных каналов, воздушного фильтра.

Для бесперебойной и продолжительной эксплуатации агрегат должен получать своевременное техническое обслуживание.