Компания Renault намерена расширить модельный ряд за счет выпуска двух новых электрокроссоверов.

Новинка, как сообщило британское издание, должны помочь компании выбраться из многомиллионных убытков.

Как сообщается, только по итогам первого полугодия 2020 года убытки автопроизводителя превысили 7 млрд евро.

В связи с этим автопроизводитель разработал план, в котором Renault выпустит сразу два электрокроссовера на базе Nissan Ariya.

Речь идет о платформе CMF-EV. У новинок будет использоваться дизайн от концепта Morphoz.

Первый электрокар по габаритам будет сопоставим с Kadjar, а второй кроссовер получит размеры приблизительно как у европейской версии Captur.

Другие подробности о проектах пока не раскрывают, в том числе неизвестны и сроки выхода.