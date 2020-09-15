Volvo в августе повысила продажи в России на 62%

Российский авторынок в целом стал показывать отрицательную динамику, но некоторые автомобильные компании в августе смогли нарастить объёмы продаж своих авто.

Одной из них оказалась шведская марка Volvo, автомобили которой не продаются большими тиражами.

В прошлом месяце дилеры бренда реализовали 822 автомобиля Volvo, что оказалось на 62% больше, чем годом ранее.

А вот за период с начала года продажи компании сократились на 16%, когда объёмы реализованных авто составили 4 112 ед.

В августе самым популярным автомобилем стал кроссовер ХС60, продемонстрировавший рост на 72% до 341 ед.

Вторым самым продаваемым автомобилем является кроссовер ХС90. Его объёмы продаж увеличились на 119%, когда было продано 236 ед.

Третьим по продажам стал кроссовер ХС40. Его показатель продаж составил 121 ед., что на 29% больше.