Volvo в августе повысила продажи в России на 62%

Российский авторынок в целом стал показывать отрицательную динамику, но некоторые автомобильные компании в августе смогли нарастить объёмы продаж своих авто.
Одной из них оказалась шведская марка Volvo, автомобили которой не продаются большими тиражами.
В прошлом месяце дилеры бренда реализовали 822 автомобиля Volvo, что оказалось на 62% больше, чем годом ранее.
А вот за период с начала года продажи компании сократились на 16%, когда объёмы реализованных авто составили 4 112 ед.
В августе самым популярным автомобилем стал кроссовер ХС60, продемонстрировавший рост на 72% до 341 ед.
Вторым самым продаваемым автомобилем является кроссовер ХС90. Его объёмы продаж увеличились на 119%, когда было продано 236 ед.
Третьим по продажам стал кроссовер ХС40. Его показатель продаж составил 121 ед., что на 29% больше.