Китайская Foton показала серийный пикап в стиле Ford F-150

А также анонсировала выход нового полноразмерного пикапа, опубликовав первые изображения.

Китайская компания Foton примет участие в Пекинском автосалоне, где будет представлен серийный вариант среднеразмерного пикапа в стиле Ford F-150, а также концепт полноразмерного пикапа.

О последнем подробностей мало, и пока известно, что его построят на платформе Р4, а в моторной гамме будут представлены силовые установки с 48-ваольтовым стартер-генератором и обычными ДВС, пару которым составит 9-ступенчатая автоматическая КП.

Большой пикап автопроизводитель показал на единственном эскизе, а вот товарный пикап в стиле Ford F-150 показали на фотографиях.

Также как будущий полноразмерный пикап, новинка будет создана на платформе P4, а ее габариты окажутся немного больше, чем у УАЗ Пикап.

Линейка двигателей, как сообщается, будет состоять из 2,5 и 2,0-литровых бензиновых и дизельных моторов, которые будут работать с восьмиступенчатой автоматической КП.