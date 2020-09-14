В автомобильном парке России насчитывается 28,6 млн иномарок, тогда как отечественных машин насчитали только 16 млн экземпляров.

64% российского автопарка составили иномарки, а на российские автомобили пришлось 36% доли.

Больше всего среди автомобилей иностранных брендов приходится на японские модели, доля которых составляет 23% или 10,3 млн ед. немного меньше распространены в парке корейские автомобили, занявшие 12,2% доли или 5,4 млн ед.

На немецкие автомобили приходится 10,4% автомобильного парка. Их насчитали 4,7 млн шт.

Также в автопарке РФ числятся автомобили следующих марок: американских – 3,3 млн ед. (7,4%), французских – 2,5 млн ед. (5,6%), чешских – 928 тыс. (2,1%) и китайских – 644 тыс. ед. (1,4%). Иномарки других брендом занимают в автопарке долю менее 1%.