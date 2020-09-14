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Как отремонтировать ГАЗ 24 «Волга»

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Легковой автомобиль Волга 24 модификации производился на Горьковском заводе несколько десятков лет, с 70-х по 1993 год. Модель пришла на смену ГАЗ 21, при этом кардинально отличалась от предшественницы внешним видом и техническим оснащением. Основные отличия, это: внешний вид кузова, усовершенствованный двигатель, удобное управление.

Сегодня Волга 24 пользуется спросом у автомобилистов, часто встречается на дорогах страны. А наличие комплектующих и запасных деталей, позволяет поддерживать идеальное техническое состояние.

Как отремонтировать ГАЗ 24 «Волга»

Что учесть при выборе запасных частей?

За весь период производства, на ГАЗ 24 устанавливались бензиновые или дизельные двигатели, объемом от 2.1, 2.3,2.4 и 2.5 литра. Все модели были заднеприводными, имели мощность:

  • 61 л.с. — дизельные модели с двигателем 2.1 литра;
  • 69 сил – модели с дизельными двигателями объемом 2.3 литра;
  • 91 или 105 л.с. – модели с бензиновыми 2,5-литровыми двигателями.

Сегодня можно приобрести как оригинальные запчасти на Волгу 24, так и новодел. Первыми наиболее часто интересуются ценители ретро автомобилей, обладатели редких экземпляров, производимых на экспорт или по специальному заказу руководства страны. Не все знают, что ГАЗ 24 производился с кузовом кабриолет и пикап. Данные модели сегодня встречаются в единичных экземплярах, и составляют достойную конкуренцию раритетном авто зарубежных производителей на выставках.

Модели массового производства часто используются для ежедневных поездок. За счет надежной конструкции и качественной сборки, а также возможности своевременно выполнить ремонт, Волга — полноценный участник дорожного движения.

Выполняя ремонт, стоит уделять внимание, как качеству деталей, так и репутации продавца. Детали новодел не уступают по надежности оригинальным, при этом доступны по стоимости. При выборе важно:

  • не совершать спонтанных покупок;
  • отдавать предпочтение надежным поставщикам, имеющим положительные отзывы, предоставляющим гарантию на ассортимент.

Интернет-магазин Автоклассика предлагает качественный сервис при покупке запасных деталей на раритетные советские автомобили, вне зависимости от года выпуска. Для удобства покупателей, каталог деталей составлен с учетом основных категорий, выбрать детали можно по названию или номеру. Ассортимент составляют запасные части:

  • оригинальные;
  • новодел;
  • бывшие в использовании.

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