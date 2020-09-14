Как отремонтировать ГАЗ 24 «Волга»

Легковой автомобиль Волга 24 модификации производился на Горьковском заводе несколько десятков лет, с 70-х по 1993 год. Модель пришла на смену ГАЗ 21, при этом кардинально отличалась от предшественницы внешним видом и техническим оснащением. Основные отличия, это: внешний вид кузова, усовершенствованный двигатель, удобное управление.

Сегодня Волга 24 пользуется спросом у автомобилистов, часто встречается на дорогах страны. А наличие комплектующих и запасных деталей, позволяет поддерживать идеальное техническое состояние.

Что учесть при выборе запасных частей?

За весь период производства, на ГАЗ 24 устанавливались бензиновые или дизельные двигатели, объемом от 2.1, 2.3,2.4 и 2.5 литра. Все модели были заднеприводными, имели мощность:

61 л.с. — дизельные модели с двигателем 2.1 литра;

69 сил – модели с дизельными двигателями объемом 2.3 литра;

91 или 105 л.с. – модели с бензиновыми 2,5-литровыми двигателями.

Сегодня можно приобрести как оригинальные запчасти на Волгу 24, так и новодел. Первыми наиболее часто интересуются ценители ретро автомобилей, обладатели редких экземпляров, производимых на экспорт или по специальному заказу руководства страны. Не все знают, что ГАЗ 24 производился с кузовом кабриолет и пикап. Данные модели сегодня встречаются в единичных экземплярах, и составляют достойную конкуренцию раритетном авто зарубежных производителей на выставках.

Модели массового производства часто используются для ежедневных поездок. За счет надежной конструкции и качественной сборки, а также возможности своевременно выполнить ремонт, Волга — полноценный участник дорожного движения.

Выполняя ремонт, стоит уделять внимание, как качеству деталей, так и репутации продавца. Детали новодел не уступают по надежности оригинальным, при этом доступны по стоимости. При выборе важно:

не совершать спонтанных покупок;

отдавать предпочтение надежным поставщикам, имеющим положительные отзывы, предоставляющим гарантию на ассортимент.

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