Самостоятельный ремонт генератора автомобиля — все что вы хотели знать

Генератор – один из ключевых агрегатов в автомобиле. Он служит источником питания транспортного средства во время работы мотора, дает энергию для внешних потребителей: батарея, фары, измерительные приборы и прочее.

Функции и признаки поломки

Узел отвечает за корректную работу электрической системы автомобиля. В большинстве машин агрегат достаточно прост по конструктивному исполнению. Из-за таких особенностей диагностика проста, а список возможных неисправностей невелик.

В этой части транспортного средства практически не бывает неполадок, которые трудно обнаружить, локализовать, выполняя ремонт генератора, цена https://turbostart.by/remont-generatorov/ в профессиональном сервисе на комплекс работ невелика. О нарушениях в работе говорит нестабильное напряжение. Происходят перебои поступающей энергии, возникает необходимость в частой перезарядке аккумулятора.

Признаки поломки:

На приборной панели активна индикация регулятора напряжения.

В рабочем состоянии агрегат издает посторонние звуки.

Агрегат не производит ток.

Ток вырабатывается с низким напряжением.

Чрезмерная зарядка, превышающая норму.

Причины неисправностей

На начальном этапе важно выполнить качественную диагностику. Это позволит достоверно определить источники поломок. Главной причиной неполадок становятся регуляторы напряжения. Элементы ломаются и теряют функциональность из-за постоянной работы с перегрузками, коротких замыканий, нарушений эксплуатации. В целом, к слабым зонам генератора относится электронная начинка.

Прочие причины:

Износ подшипников, щеток – к сбоям ведет нагрузка от чрезмерно перетянутого ремня, избыточная влага, накопление пыли. Испорчены контакты для питания обмотки ротора – кольца на валу с годами приходят в негодность. Разрушение изоляции проводов обмотки – дефект приводит к короткому замыканию между витками. Проблемы с ремнем – обычно страдает натяжение или происходит обрыв. Неполадки в диодном мосте.

Ремонт и замена генератора в автомобиле

При поломке выгоднее заменить узел, но профессиональный ремонт стартеров и генераторов способен полностью восстановить работу устройства. Некоторые работы можно провести самостоятельно, для чего потребуются гаечные ключи, трещотки, удлинитель.

На первом этапе проводится демонтаж. Для этого отключите зажигание, последовательно снимите клеммы, заднюю крышку, диодный мост, реле с щетками. Далее извлеките ротор со статором, демонтировать шкив, переднюю крышку генератора. Теперь проведите оценку и прозвон узлов, смажьте зон трения.

Этапы ремонта:

Восстановление диодного моста – выдаваемое напряжение становится стабильным при различных оборотах. Замена подшипников вала или самого вала. Установка нового якоря из-за сгоревшей обмотки. Замена регулятора напряжения. Тестирование деталей, датчиков, соединений, сопряженных с функциональность устройства.

После завершения работ приступайте к сборке, соблюдая обратную последовательность действий.