Классификация самосвалов: где можно применять?

Самосвал — особый тип транспортного средства, которое используется на строительных и промышленных площадках для транспортировки стройматериалов и отвалов (песка, гравия) на объект и обратно. Ранее были распространены типы полуприцепов, где они отделялись вручную, теперь же доступны новые самосвалы, которые могут легко выполнять свои операции с помощью гидравлических механизмов.

При необходимости доступно переоборудование обычного грузовика в самосвал. Существует много различных типов самосвалов, ниже приведены наиболее распространенные виды.

Стандартный самосвал

Самый распространенный тип обычного самосвала, подразумевающий наличие подвижного кузова, установленного на его раме. Имеется одна передняя и задняя рулевая ось. Это позволяет грузовику удерживать больший вес независимо от его мощности.

Его колесная база очень мала, а общий кузов грузовика имеет небольшой размер, и это позволяет водителям работать и легко манипулировать им. Этот грузовик является наиболее часто используемым типом в строительном бизнесе. Однако на мягком грунте не рекомендуется использовать данный тип машин.

Сочлененный самосвал

Это отличный самосвал, который можно использовать на пересеченной местности. Между прицепом и кузовом грузовика находится закрытая кабина. При плохих дорожных условиях сочлененный самосвал обеспечивает отличную производительность.

Поскольку это очень большой тип самосвала, его можно использовать для вывоза отходов, перевозки мелких и крупных видов материалов, карьерных работ, а также на объектах добычи полезных ископаемых.

Трансферный самосвал

Данный тип подразумевает наличие отдельного прицепа, который содержит подвижный грузовой контейнер. Это позволяет перевозить дополнительные типы строительных материалов по сравнению со стандартным самосвалом.

В этот тип грузовика встроен гидравлический таран. Он имеет хорошую емкость для того, чтобы держать большие нагрузки. Данный тип грузовиков уникален, имеет дополнительные прицепы, чтобы легко отделить его при необходимости. Трансферный самосвал позволяет легко переносить материалы с грузовика на строительную площадку и обратно.

Суперсамосвал

Самые большие самосвалы имеют те же характеристики, что и стандартные, но отличаются присутствием подъемной задней оси, благодаря которой они способны перевозить большое количество груза. Длина транспортного средства больше по сравнению со стандартным самосвалом из-за наличия прицепа. Движение прицепа можно регулировать за счет его грузоподъемности, и благодаря этому водитель также может легко обслуживать и эффективно управлять транспортным средством.

Самосвал с полуприцепом

Это простой и эффективный самосвал, используемый для перевозки материалов на строительные площадки. Сегодня данный тип используется довольно часто благодаря его большой грузоподъемности. Самосвал с полуприцепом имеет два осевых прицепа, которые оснащены гидравлическим механизмом.

У них есть ось на задней стороне грузовика. Его можно легко использовать для разгрузки, так как он обеспечивает быстрое выполнение необходимых действий.

Донный самосвал с двойным или тройным полуприцепом

Благодаря большому 3-осному тягачу грузовик может тянуть 2-3 полуприцепа одновременно. Он имеет отвальный затвор в центре в нижней части, который представляет собой конструкцию типа раскладушки. Это эффективный тип самосвала для того, чтобы укладывать материалы в виде линейно расположенной кучи. Это самое большое преимущество использования такого рода самосвалов.

Как и стандартный донный самосвал, двух- и трехместные прицепные донные самосвалы имеют дополнительную грузоподъемность и способны перевозить в каждом прицепе различные типы материала. В отличие от донного полуприцепа, этот тип самосвалов не способен ехать в обратном направлении, что является его самым большим минусом.

Бортовой самосвал

Это широко используемый самосвал, который обеспечивает самую быструю разгрузку материала. Он совместим с большинством типов материалов и имеет обширную емкость для загрузки.

Чтобы загрузить материалы, ему необходимо немного скользить по земле. Для быстрой выгрузки потребуется опустить борт на бок, поэтому получается удобный длинный ряд сыпучих материалов. Это одна из лучших характеристик, делающих его более эффективным, чем большинство других.

По сравнению с традиционными самосвалами боковые могут перевозить не так много груза, что также обеспечивает безопасность. Из-за более длинной зоны разгрузки боковой самосвал ограничен областями с достаточным свободным пространством. Кузов бортового самосвала сползает на землю благодаря гидравлическому механизму, которым он оснащен.

Внедорожный самосвал

Для горных работ и каменоломен ничто не может быть лучше, чем внедорожный самосвал,по характеристикам грузоподъемности и тяги. Благодаря мощному двигателю и массивным шинам он способен работать на пересеченной местности или неосвоенных участках, не подходящих для самосвала другого типа.

Он достаточно тяжелый, чтобы тащить тонны валунов, гравия или грязи без затруднений.

Зимний самосвал

Подобно стандартному самосвалу, зимние вариации часто имеют снегоочиститель, прикрепленный спереди, и механизм сзади для распределения гравия и солевых гранул на обледенелых или заснеженных зимних дорогах.

В остальном данный тип грузовых машин практически не отличается от стандартных версий. По грузоподъемности он сопоставим с обычным самосвалом.

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