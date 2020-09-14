Топ 15 Японских автомобилей для путешествий

Автопутешествия – это не только сотни километров дорог и бездорожья. Это особые эмоции, новые впечатления, красочные рассветы и закаты. Любите вы путешествовать с семьей, друзьями или предпочитаете открывать новые горизонты в одиночку, неизменным остается одно – надежный, комфортный и вместительный автомобиль. Если вы ищете подержанное авто для дальних поездок, отдать предпочтение лучше японским машинам без пробега по российским дорогам. Ознакомиться с огромным выбором и посмотреть цены можно на сайте нашего партнера https://autosender.ru. А чтоб вам проще было сделать выбор, предлагаем рейтинг японских автомобилей для путешествий.

Критерии выбора

Чтобы упростить выбор и сократить количество вариантов в несколько раз, рекомендуем определиться с основными параметрами авто:

Тип кузова. Чаще всего любители автопутешествий отдают предпочтение паркетникам и пикапам. Но если у вас в планах нет езды по пересеченной местности, подойдет седан с просторным салоном.

Привод. Полноприводное авто отлично пройдет бездорожье и заснеженные трассы, но если в приоритете экономия топлива, лучше присмотреться к переднеприводным моделям.

Комплектация. Дальняя дорога выматывает, поэтому наличие таких функций, как круиз-контроль, система курсовой устойчивости, ABS, панорамная камера – станут плюсом для водителя и пассажиров.

Объем двигателя и мощность. Оптимальным вариантом станут модели с мотором 2-2,5 л и мощностью около 150-170 л. с. Они отлично держат скорость, уверенно идут на обгон. Но есть и более экономичные малолитражные исключения, которые не уступают по выносливости и проходимости.

Топ 15 японских авто для путешествий

Мы выбрали лучших представителей разных классов, но с каждым из них вы будете чувствовать себя уверенно в любой поездке.

Mitsubishi L200

Пикап – это тревел-классика, а пикап от Mitsubishi – это комфорт и уверенность. Под капотом здесь 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 100-178 л. с. в зависимости от модификации. А грузовая платформа вмещает до 1300 литров багажа. Внутри свободно размещается 4 человека. Это отличный вариант для любителей серфинга, сноубординга и других активных видов спорта, требующих объемное снаряжение.

Mitsubishi Outlander

Предлагаем обратить внимание на третье поколение Аутлендера с 18-дюймовыми дисками, полным приводом, 230-силовым двигателем, 6-ступенчатой АКПП и стеклоочистителями с системой оттаивания льда. После рестайлинга 2013 года модельный ряд пополнился гибридной версией с 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Toyota RAV4

Среди пяти поколений RAV4 оптимальным по сочетанию цены, комфорта и проходимости остается четвертое. Авто оснащается 150-силовым мотором с 6-ступенчатой механикой либо 180-силовым с коробкой автомат. Полный привод здесь подключается автоматически при пробуксовке. В 2013 году автомобиль получил 5 звезд теста безопасности Euro NCAP.

Toyota Auris

Автомобиль, построенный на базе Toyota Corolla, подойдет для семейных поездок к морю или на уикенд. Он отлично чувствует себя в городе и на загородной трассе. Наиболее экономичным станет 1,8-литровый дизельный двигатель либо гибридная установка. Грузоподъемность Auris составляет 350 л.

Toyota Camry

Если вы выбираете автомобиль не только для путешествий, стоит обратить внимание на восьмое поколение Camry. По сравнению с предыдущими модификациями здесь уменьшилась масса кузова, подвеска стала более жесткой, снизился уровень вибраций, появилась детекция пешеходов, автоматическое торможение и адаптивный круиз-контроль.

Nissan X-Trail

Брутальный снаружи и комфортабельный внутри – таков X-Trail. Он вмещает водителя, 4 пассажиров и почти 500 л багажа. Здесь сделан акцент на безопасность: в распоряжении водителя система курсовой устойчивости, контроль скорости и функция удерживания транспортного средства в своей полосе.

Nissan Qashqai

Производитель позиционирует Qashqai как кроссовер для города. При небольших габаритах он отлично маневрирует в городском трафике. Салон рассчитан на комфортное расположение водителя и 4 пассажиров. Объем багажника 430 литров. Второе поколение стало лучшим в классе по рейтингу безопасности Euro NCAP.

Mazda 3

Известный в Японии под именем Mazda Axela автомобиль представляет собой пятидверный хетчбэк, удобный для городской езды. Последняя модификация идеальна для дальних поездок благодаря оснащению датчиками дождя, системой удержания полосы движения, камерой заднего вида, предупреждения лобового столкновения и прочими полезными функциями.

Mazda CX-5

Это отличный семейный кроссовер, оснащенный современными технологиями. В 2018 году модель заняла третье место в рейтинге надежности поддержанных авто. Высокий дорожный просвет этой мазды подходит для преодоления проселочных и лесных дорог. При расходе топлива от 5-10 л на 100 км пути, CX-5 остается одним из самых экономичных паркетников.

Subaru Outback

Полный привод, высокий клиренс и более 170 лошадиных сил. Что еще нужно для экстремального путешествия! Outback отлично проходит ухабистую и песчаную местность. Объем багажника составляет 560 л. А если сложить задние сиденья, получите свободных 1800 л пространства либо полноценное ровное спальное место.

Subaru Forester

Четвертое поколение Forester, выпускаемое с 2012 года, оснащается 2-литровым 146-силовым двигателем и механической КПП либо вариатором. Конфигурации Premium, Limited и Touring имеют полный пакет безопасности «Safety and Security». Пятое поколение придется по душе пассажирам благодаря современной мультимедиа системе с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа Wi-Fi.

Honda CR-V

В самом название CR-V зашифрована фраза Compact Recreational Vehicle, то есть компактное авто для отдыха. Сегодня на рынке представлено пять поколений этой Хонды. Последняя версия оснащается мультифункциональной развлекательной системой, бесконтактным открытием багажника, системой безопасности Honda Sensing.

Honda Accord

Семейный седан отлично подходит для загородных поездок благодаря комфортному управлению, просторному салону, широкому углу обзора и вместительному багажному отделению. Расход топлива составляет 7-8 л на 100 км, а в гибридных версиях он снижен до 3,3л.

Suzuki SX4

Если вам нужен универсальный, недорогой и компактный кроссовер – SX4 станет правильным решением. Второе поколение оснащено 1,6-литровым силовым агрегатом, механической либо вариаторной коробкой передач, ABS, системой распределения тормозных усилий. За развлечение пассажиров отвечает мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay.

Suzuki Jimny

Jimny – надежный помощник для поклонников оффроада. Модель выпускается с 70-х годов и успела стать классикой бездорожья. Последнее, четвертое поколение, производимое с 2018 года, оснащен двигателем 0,7 либо 1,5, подключаемым полным приводом, багажником на 377 л, системой распознавания пешеходов и автоматическим торможением. Модель идеально подходит для поездок вдвоем либо самому.

Ориентируйтесь при выборе авто на свои привычки и запросы в поездках, и пусть ваша покупка принесет вам сотни и тысячи километров ярких путешествий.